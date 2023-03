Unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei Frankenthal zwischen Donnerstag, 23. März, 16 Uhr, und Dienstagvormittag dieser Woche in die städtische Kindertagesstätte in der Gotthilf-Salzmann-Straße in Studernheim eingedrungen. Den Beamten zufolge wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Ermittler suchen allerdings Zeugen, die im Umfeld der Kita Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an die Frankenthaler Inspektion, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.