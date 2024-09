In Studernheim wird von Freitag bis Montag, 27. bis 30. September, Kerwe gefeiert. Am Samstag findet von 14 bis 16 Uhr der Kerweumzug statt.

Die Aufstellung für den Umzug der Studernheimer Kerwe erfolgt ab 13.30 Uhr in der Sonnenstraße in Höhe der Alfred-Delp-Straße. Von hier aus führt der Zugweg über die Sonnen-, Oggersheimer-, Heinrich-Reffert-, Sonnen-, Mühlberg- und Frankenthaler Straße in den Eichwiesenweg. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, ist bis 14 Uhr der Kreuzungsbereich Sonnenstraße/ Mühlbergstraße befahrbar, während des Umzugs wird der Bereich voll gesperrt. In dieser Zeit kommt es entlang der Zugstrecke auch im Busverkehr zu Behinderungen. Auch darf während des Umzugs an der Zugstrecke nicht geparkt werden. Während der Kerwe stehen die Parkplätze im Eichwiesenweg und auf dem Kerweplatz nicht zur Verfügung.

Neu ist der Kerwelauf am Sonntag, 29. September, ab 12.30 Uhr. Start ist am SV 1949 Studernheim. Die 5,4 Kilometer lange Laufstrecke verläuft über landwirtschaftliche Wege. Bereits am Freitag, 18 Uhr, findet ein ökumenischer Kerwegottesdienst im Kerwezelt auf dem Festplatz mit Pfarrerin Heike Rauber und Diakon Andreas Stellmann zur Eröffnung der Kerwe statt.

Mehr Informationen zur Kerwe und zum Lauf unter www.studernheim.net.