Eine Wanderung durch und rund um Studernheim – das ist in diesem Jahr die Alternative zur traditionellen Kerwe, die im Vorort zum zweiten Mal Corona-bedingt ausfallen muss. Marschiert wird nach Mitteilung von Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) am kommenden Sonntag, 26. September, von 13 bis 17 Uhr.

„Zur Stärkung auf dem Weg kann an vier Stationen auf unterschiedliche Weise wieder Energie aufgefüllt werden“, kündigt Ober an. Im genannten Zeitraum kann jeder Teilnehmer loslaufen, wann er möchte. Den Angaben des Ortsvorstehers zufolge führt eine Route beispielsweise ab dem Dorfmittelpunkt mit Kirche und Schule über die Heinrich-Reffert-Straße, die Oggersheimer Straße, die Oppauer Straße, Eichwiesenweg und Buschweg oder umgekehrt am Sportplatz vorbei. Der erste Weg rechts führe in den Eichwiesenweg, der zweite Weg rechts in den Buschweg, erklärt Ober.

Die Stände sind zu finden auf dem Platz vor der Schule (gegenüber der Kirche), in der Heinrich-Reffert-Straße 11, im Eichwiesenweg und links neben dem Feldkreuz (Buschweg). Bewirtschaftet werden die einzelnen Stationen von den Bisons, den Studdrummer Buwe, Mitgliedern der Arge Studernheim und von Privatleuten.

Honig und Hausmacher

Jede Station bietet einen anderen Genuss, betont Karl Ober. Angeboten würden Bratwürste und Brötchen auf dem Platz vor der Grundschule. Kuchen und Kaffee servieren die Bisons (Reffert-Straße). Honigbrote gibt’s im Eichwiesenweg bei den Bienenstöcken. „Unter Aufsicht und mit Abstand“ könne man dort auch die Bienen bei der Arbeit beobachten. Am Feldkreuz haben die Buwe Brote mit Hausmacher vorbereitet. Natürlich gebe es auch passende Getränke an den Ständen. Zwei Bitten hat der Ortsvorsteher: Teilnehmer sollten eigene Gläser zur Veranstaltung mitbringen. Und: „Es wäre schön, wenn an den Häusern die Studernheimer Ortsfahne gehisst würde.“ Beim Wandern und beim Verweilen an den Stationen gelten Ober zufolge die aktuellen Corona-Regeln.