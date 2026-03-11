Am Jugendtreff in der Eichwiesenhalle in Studernheim haben Jugendliche kaum Interesse. Ortsvorsteher Thomas Batke arbeitet nun an einem Konzept für eine neue Nutzung.

Sollte der seit Jahren verwaiste Jugendtreff in der Eichwiesenhalle in Studernheim in absehbarer Zeit wiederbelebt werden, müsste auch über eine Namensänderung nachgedacht werden. Denn das Interesse der heranwachsenden Generation an dieser Einrichtung ist offenbar mehr als dürftig.

Die Beteiligung an einer Umfrage unter Jugendlichen ab zwölf Jahren war äußerst gering. „Es konnte kein aktueller Bedarf an sozialpädagogischer Begleitung durch eine städtische Fachkraft mit ausreichender Besucherzahl evaluiert werden“, heißt es in einer dem Ortsbeirat vorgelegten Stellungnahme, der eine Anfrage von Manuel Baqué (CDU) vorausging. Die Verwaltung weist weiter darauf hin, dass bei den unter Zwölfjährigen zwar grundsätzlich ein Interesse an Freizeitangeboten bestehe, allerdings hätten keine regelmäßigen und verlässlichen Besucherprognosen festgestellt werden können.

Projekt soll nicht begraben werden

Bei dieser Sachlage lässt sich aus städtischer Sicht – auch mit Blick auf die Haushaltslage – der Einsatz personeller Ressourcen nicht vertreten. Hinzu kommt, dass gegenwärtig nicht abzusehen ist, wie sich der Ganztagsförderungsanspruch ab dem kommenden Schuljahr auf das Freizeitverhalten der Kinder im Grundschulalter auswirken wird.

Soll das Projekt also begraben werden? Weit gefehlt. Ortsvorsteher Thomas Batke (FWG) ist fest entschlossen, dem Treff wieder Leben einzuhauchen – auch wenn es dafür eines langen Atems bedarf. Er hat sich bei den im Vorort aktiven Gruppierungen umgehört und bereits im vergangenen Jahr ein Konzept erarbeitet, das eine generationenübergreifende und multifunktionale Nutzung der Räume vorsieht. Im Hinblick auf den barrierefreien Zugang eignet sich der Treff auch für Senioren.

Wie die verbindlichen Ziele und Rahmenbedingungen im Detail aussehen könnten, muss mit den möglichen Akteuren noch geklärt werden. „Wir sind dran, ein finaler Abstimmungstermin mit dem Dezernenten steht noch aus“, informierte Batke in der Sitzung.

An einer Renovierung führt kein Weg vorbei

Mit einem Nutzungskonzept allein ist es freilich nicht getan. Wer sich den aktuellen Zustand des überwiegend zum Lagerraum verkommenen Jugendtreffs näher betrachtet, stellt sehr schnell Handlungsbedarf fest. An einer umfassenden Renovierung und Modernisierung wird kein Weg vorbeiführen. Auch dazu hat sich der Ortsvorsteher bereits Gedanken gemacht und einen Maßnahmenplan entwickelt. Er wird von den zuständigen Fachabteilungen im Rathaus derzeit geprüft.

Thomas Batke könnte sich gut vorstellen, die Sanierung der Räume in einer Art Bürgerprojekt umzusetzen. Sei der Treff in der Eichwiesenhalle erst einmal wieder in Schuss, könne er auch als Ausweichquartier für das Pfarrheim genutzt werden. „Ich bin guter Hoffnung, dass zeitnah etwas geschieht“, sagt der Ortsvorsteher.