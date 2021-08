Nach einem Wohnungsbrand am Sonntagmorgen im Ruchheimer Weg in Studernheim ist das betroffene Reiheneckhaus laut Polizei derzeit nicht bewohnbar. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Auch eine Katze sei vor den Flammen gerettet worden. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei rund 200.000 Euro, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Ludwigshafen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Wohnung gegen 4.30 Uhr in Brand. Die ersten anrückenden Einsatzkräfte meldeten schon bei Einfahrt in den Frankenthaler Vorort eine starke Rauchentwicklung, heißt es in einer Pressemitteilung. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte sich das Feuer bereits auf die Fassade des Gebäudes und den Dachstuhl eines Nachbarhauses ausgebreitet. Gegen 6 Uhr wurden laut Feuerwehr die letzten Glutnester gelöscht. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich im Haus, in dem der Brand ausbrach, keine Personen. Die Anwohner des Nachbarhauses retteten sich ins Freie. Die Feuerwehr Frankenthal war mit elf Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr Bobenheim-Roxheim mit neun Einsatzkräften und drei weiteren Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.