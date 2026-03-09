Busse sollen in Studernheim künftig nicht mehr durch die Heinrich-Reffert-Straße kurven, sondern wieder durch die Oggersheimer Straße fahren. Dagegen regt sich Widerstand.

Wie sehr das Thema Entlastung der einen Straße und Belastung der anderen die Gemüter im Vorort erhitzt, zeigte sich bei der Ortsbeiratssitzung, zu der am Donnerstagabend rund 40 Besucher erschienen waren und ihrem Ärger Luft zu machen versuchten. Obwohl Ortsvorsteher Thomas Batke ( FWG) unmissverständlich darauf hinwies, dass ihnen kein Rederecht zusteht, fielen wiederholt Zwischenrufe und abfällige Bemerkungen wie „Sauerei“ und „Mauschelei der CDU“.

Julia McCarthy vom frisch etablierten städtischen Mobilitätsteam lenkte den Tagesordnungspunkt auf die sachliche Ebene und wies darauf hin, dass es seit der Wiederaufnahme des Busverkehrs der Linie 467 im Jahre 2021 in der Heinrich-Reffert-Straße zu starken Schäden und Rissbildungen am Fahrbahnbelag gekommen sei. Außerdem entstünden im Kreuzungsbereich mit der Sonnenstraße regelmäßig problematische Begegnungssituationen zwischen Bussen und Pkws. Zudem seien die Sichtverhältnisse durch parkende Fahrzeuge häufig eingeschränkt. Dass die Busse entlang der Grundschule fahren, müsse ebenfalls kritisch gesehen werden.

Zwei neue Haltestellen möglich

Der Vorschlag der Verwaltung, die Verkehrsführung der Linie 467 zu ändern, sieht vor, dass die Busse die Heinrich-Reffert-Straße umfahren und stattdessen die Sonnenstraße bis zu ihrem südlichen Ende benutzen, um dann über die Oggersheimer Straße wieder den Kurs nach Norden einzuschlagen. Positiver Nebeneffekt dieser Route: Es entstünden zwei zusätzliche Haltestellen am Ruchheimer Weg und in der Oggersheimer Straße. Für die Anbindung des südlichen Ortsteils wäre das eine deutliche Verbesserung.

Nicht unerwähnt ließ Julia McCarthy, dass die längere Strecke 11.570 Euro kosten würde. Mittel sind im Doppelhaushalt eingestellt. Eine zeitnahe Umsetzung sei machbar. Kein Hindernis wird in der engen Taktung der Linie 467 gesehen, da in Oggersheim laut der Mobilitätsbeauftragten ein zeitlicher Puffer geschaffen wurde.

Stresstest für Oggersheimer Straße

Man habe bei dem emotionalen Thema einen „sauberen Kompromiss“ angestrebt, unterstrich der Ortsvorsteher. Knackpunkt bleibe die Doppelbelastung der Oggersheimer Straße, über die auch die Linie 466 geführt wird. „Diese Linie brauchen wir nicht, wir sollten sie aus Studernheim heraushalten“, meinte Alexander Riede (CDU) mit Blick auf die gewünschte Entlastung der Straße und die vielen Leerfahrten. Allenfalls für den Schülerverkehr sollten diese Busse noch eingesetzt werden.

Die Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung dieses Vorschlages dämpfte McCarthy mit Verweis auf die vertragliche Laufzeit bis 2031. Größere Änderungen in Streckenverlauf und Fahrplan seien davor kaum möglich. Die Verwaltung will auch die Frage prüfen, ob die von Riede ins Spiel gebrachten Parkplätze, die in der Heinrich-Reffert-Straße weggefallen sind, wieder eingerichtet werden können. Am Ende fiel das Votum des Ortsbeirates für eine geänderte Route der Buslinie 467 einstimmig aus.