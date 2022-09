Ein Teil der Parkplätze auf der Westseite des Eichwiesenwegs sind seit einiger Zeit gesperrt. Der Grund dafür ist laut Stadt, dass der Platz nicht verkehrssicher ist. Er soll so schnell wie möglich ausgebessert werden. Bei der Nachpflanzung von Bäumen im Vorort ist dagegen Geduld gefragt.

„Die abgesperrten Parkplätze werden so schnell wie möglich freigegeben, nachdem die vorhandenen Stolperfallen und Vorsprünge ausgebessert wurden.“ Das teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit. Der Auftrag an den Eigenbetrieb sei bereits erteilt worden. Im Ortsbeirat Studernheim hatte Manuel Baqué (CDU) nach dem Grund für die Sperrung gefragt. Matthias Kattler vom Bereich Planen und Bauen konnte in der Sitzung dazu keine Auskunft geben.

Die Lücken, die im Baumbestand der südlichen Oggersheimer Straße in Studernheim in den letzten Jahren entstanden sind, sollen wieder geschlossen werden. Ein Antrag der Freien Wähler, die Bäume an gleicher Stelle wieder zeitnah zu ersetzen, wurde vom Ortsbeirat einstimmig angenommen. Der alleeähnliche Charakter der Straße solle erhalten werden, führte Rainer Sturm (FWG) zur Begründung aus. Vielfach leide die Gesundheit der Bäume durch die auf dem Grünstreifen parkenden Fahrzeuge.

Bäume erst nach Straßensanierung

Verwaltungsmitarbeiter Kattler gab zu bedenken, dass an den ursprünglichen Standorten keine Bäume gepflanzt werden könnten, da im Untergrund Leitungen verliefen. Erst wenn die Straße saniert werde, sei es möglich, die fehlenden Bäume zu ersetzen.

Unzufrieden waren die Sozialdemokraten, dass trotz der Zusage der Verwaltung in der Sitzung vom 1. Juni bisher noch kein Ortstermin zur Parksituation in der Sonnenstraße anberaumt wurde. Matthias Kattler führte als Entschuldigungsgrund personelle Engpässe an.