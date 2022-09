Für eine zügige Bebauung des ehemaligen Real-Geländes und der im Süden angrenzenden Brachfläche hat sich der Ortsbeirat Studernheim am Donnerstag ausgesprochen. Das städtebauliche Konzept des Investors, das auf dem rund fünf Hektar großen Plangebiet nördlich der Mühlbergstraße 211 Wohneinheiten sowie eine Kindertagesstätte vorsieht, wurde einstimmig gebilligt. Die Grundzüge des Entwurfs erläuterte Jerzy Behnke von der Berliner Firma gsp Städtebau. Er ging auch auf einige Änderungen ein, die nach der Bürgeranhörung im April in die Planung eingeflossen sind. Der Auftrag zum Abriss des Real-Gebäudes werde in den nächsten Tagen unterschrieben, kündigte der Sprecher des Investors in der Sitzung an.