Wer den neuen Ortsvorsteher im Vorort Studernheim sprechen will, erreicht Thomas Batke ( FWG) zweimal im Monat persönlich in der Ortsverwaltung, Frankenthaler Straße 4. Jeden ersten Donnerstag im Monat ist er dort von 17 bis 18 Uhr erreichbar, jeden dritten Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Er wolle mit den Abendterminen berufstätigen Bürgern entgegenkommen, erklärte Batke im Ortsbeirat. Während der Sprechstunde erhielten Studernheimer auch Gelbe Säcke für den Privatgebrauch. Darüber hinaus kann Batke per E-Mail an ortsvorsteher.studernheim@gmail.com, unter Telefon 06233 42334 sowie mobil und per WhatsApp unter 0151 53559090 kontaktiert werden. Bei Bedarf seien Hausbesuche möglich. Individuelle Unterstützung beim Umgang mit digitalen Endgeräten soll eine Sprechstunde des Digitalbeauftragten Peter Oriwol an den Donnerstagen 17. Oktober sowie 21. November, jeweils 17 bis 19 Uhr, in der Ortsverwaltung geben. Das Angebot ist kostenlos und kann ohne Anmeldung genutzt werden.