Zum zweiten Mal soll es am Sonntag, 25. September, 13 bis 18 Uhr, im Vorort Studernheim eine Kerwewanderung geben. Auf der Strecke, die von der Kirche und Schule über die Frankenthaler Straße, den Eichwiesenweg am Sportplatz vorbei zum Ranney-Brunnen über das Feldkreuz und die Oppauer Straße in die Oggersheimer Straße führt, sind vier Stationen geplant. Bei der FWG in der Oggersheimer Straße 5 gibt es neuen Wein und Zwiebelkuchen, bei den Landfrauen (Oggersheimer Straße 46) Getränke, Kaffee und Kuchen. Weitere Stationen sind die Gaststätte am Hundesportverein (Oppauer Straße 21) und die Gaststätte im Eichwiesenweg 6. Eine Abkürzung der Strecke ist möglich, eigene Gläser können laut Stadtverwaltung mitgebracht werden.