Das Interesse an einem Besuch des Jugendtreffs in der Eichwiesenhalle in Studernheim ist aufgrund der Corona-Pandemie stark zurückgegangen. An den vier Öffnungstagen pro Woche kommen seit August 2022 im Durchschnitt zwischen vier und fünf Jugendliche in den Treff. Das geht aus einer Stellungnahme des Kinder- und Jugendbüros hervor, die Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) in der jüngsten Sitzung des Studernheimer Ortsbeirats bekanntgegeben hat. Ein neues Konzept sei bisher noch nicht beschlossen worden, berichtete er weiter. Manuel Baqué (CDU) hatte in seiner Anfrage darauf hingewiesen, dass die Einwohnerzahl in Studernheim mit Blick auf das geplante Neubaugebiet auf dem ehemaligen Real-Gelände steigen werde. Dieser Umstand sollte bei den weiteren Planungen berücksichtigt werden, regte er an. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) stellte klar, dass nicht beabsichtigt sei, den Jugendtreff in der Eichwiesenhalle zu schließen. Die rückläufigen Besucherzahlen könnten auch auf die Angebote der Ganztagsschule zurückzuführen sein, meinte der Oberbürgermeister.