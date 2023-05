Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freiwilliger Arbeitseinsatz auf dem Friedhof in Studernheim: Wie jedes Jahr vor dem Volkstrauertag wird die Gedenkstätte, die an die Opfer der beiden Weltkriege erinnert, in einen ansehnlichen Zustand versetzt. Besonders hartnäckigen Verschmutzungen auf dem gepflasterten Vorplatz wird mit einem Hochdruckreiniger zu Leibe gerückt.

Zwei engagierte Studernheimer, Thomas Prutscher und Thomas Batke, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die kleine Anlage gegenüber der Trauerhalle zu pflegen und damit einen Beitrag zur Erinnerungskultur