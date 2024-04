Ein Hofflohmarkt findet am Samstag, 20. April, in Studernheim statt. Wie die Studernheimer Arbeitsgemeinschaft als Veranstalter mitteilt, öffnen die Teilnehmer zwischen 10 und 16 Uhr ihre Höfe und verkaufen dabei allerlei Gebrauchtes. Wer bei der Aktion noch mitmachen möchte, kann sich im Netz unter www.studernheim.de kostenlos anmelden. Bislang haben sich laut Pressemeldung 47 Teilnehmer eingetragen. Weitere Informationen zur Aktion sowie Essen und Trinken bietet die Studernheimer Arbeitsgemeinschaft während des Hofflohmarkts auf dem Vorplatz der Grundschule an.