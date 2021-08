Unbekannte sind am Donnerstagabend in das früher von der Einkaufsmarkt-Kette Real genutzte Gebäude in Studernheim eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Vorfall bemerkt und die Beamten alarmiert. Ihnen zufolge wurde der Gebäudekomplex an der Frankenthaler Straße zunächst umstellt und anschließend durchsucht. Auch ein Diensthund war laut Pressemitteilung im Einsatz. Gefunden wurde allerdings niemand. Da das Gebäude seit einiger Zeit leerstehe, hätten mögliche Eindringlinge dort auch keine Beute machen können. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Geschehens. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.