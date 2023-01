Der CDU-Ortsverband hat am Samstag zusammen mit dem Förderverein der Grundschule die Weihnachtsbäume in Studernheim eingesammelt. Dabei haben die Helfer laut einer Pressemitteilung der Vorort-CDU mehr als 400 Euro gesammelt – so viel wie noch nie. „Wie jedes Jahr werden die eingesammelten Spenden einem wohltätigen Zweck in Studernheim zugeführt“, berichtet Manuel Baqué, Vorsitzender der CDU in Studernheim. „Mit dem Geld ermöglichen wir eine Projektwoche für die Schulkinder. Es werden Bastelaktionen, Ausflüge und ein Schulfest veranstaltet“, erläutert Peter Zimmermann, Vorsitzender des Förderverein der Grundschule. Nach der Pandemie müsse der Zusammenhalt unter den Schülern wieder gestärkt werden. Baqué und Zimmermann freuen sich über die Spendenbereitschaft der Studernheimer.