Die Linie 466 einstellen und dafür die Linie 467 nicht mehr durch die Heinrich-Reffert-Straße, sondern über die Schleife Sonnenstraße und Oggersheimer Straße durchs Neubaugebiet führen – das schlägt die Studernheimer CDU im Zusammenhang mit der Diskussion um den Nahverkehr im kleinsten Frankenthaler Vorort vor.

„Dass ein Bus für die Anbindung von Studernheim wichtig ist, steht außer Frage, gerade im Hinblick auf die Schulkinder und älteren Menschen“, betont Orts- und Fraktionsvorsitzender Manuel Baqué in einer Stellungnahme zum RHEINPFALZ-Bericht „Streit um Strecke in Studernheim“.

Die nach Ansicht der CDU vor allem zur Anbindung des früheren Real-Markts gedachte Linie, die über Eppstein nach Studernheim fährt und dann die große Runde durchs Dorf nimmt, könnte wegfallen, so Baqué. Stattdessen solle die Linie 467 auf ihre von 2012 bis 2020 genutzte Strecke zurückkehren und wäre damit raus aus der Heinrich-Reffert-Straße, so die Vorstellung der Christdemokraten. Im Neubaugebiet sind die Bedingungen für den Busverkehr besser, findet die CDU: Die Abstände der Häuser zur Straße seien größer, die Gehwege breiter und zusätzlich durch den Entwässerungsgraben von der Fahrbahn getrennt. In der Heinrich-Reffert-Straße gebe es ein nur drei Platten breites Trottoir.

Baqué widerspricht Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) zudem, dass Kritik am Nahverkehrskonzept nicht schon bei vorbereitenden Beratungen geäußert worden sei. Es sei „explizit auf die Probleme in der Straße hingewiesen“ worden – auch im Studernheimer Ortsbeirat.