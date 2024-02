Auch in diesem Jahr plant die Studernheimer Arbeitsgemeinschaft (SAG) wieder ganz unterschiedliche Brauchtumsveranstaltungen. Das gab der Vorstand bei der ersten Hauptversammlung der SAG nach ihrer Gründung bekannt.

Los geht das Programm der SAG, die das Ziel verfolgt, Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkunde sowie den Umweltschutz zu fördern, am Samstag, 24. Februar, mit der „Winterverbrennung“ vor der Eichwiesenhalle. Dafür kündigt der Verein ein buntes Rahmenprogramm an. Im Frühjahr folgen der Hofflohmarkt (21. April) und das Maibaumstellen vor der Grundschule (1. Mai). Vom 27. bis 30. September wird in Studernheim die Kerwe stattfinden, den Jahresabschluss macht der Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember.

Wie SAG-Vorsitzender Alexander Hüter und sein Stellvertreter Thomas Batke auf Nachfrage berichten, hat der im Jahr 2022 gegründete Verein aktuell 44 Mitglieder. Ein Beitrag werde nicht erhoben. „Dadurch erhoffen wir uns, mehr Menschen für die Arbeit der SAG begeistern zu können, ohne diese durch Kosten abzuschrecken“, sagt Batke. Die Arbeitsgemeinschaft erziele alle ihre Einnahmen aus dem Erlös der Feste.

In Ausrüstung investiert

Investiert habe man im vergangenen Jahr in die Ausrüstung wie etwa Kühlschränke, einen Bräter, Konvektomaten, Lichterketten und Material zur Lagerhaltung. Die in der SAG engagierten Gruppen und Vereine können die Ausstattung bei eigenen Veranstaltungen nutzen.

Der Vorstand der SAG besteht aus dem Vorsitzenden Alexander Hüter, seinem Stellvertreter Thomas Batke, Kassenwart Waldemar Merdian und Schriftführerin Yvonne Endreß. Beisitzer sind jeweils ein Vertreter des SV Studernheim, der Karnevalsgesellschaft Royal und des örtlichen Landfrauenvereins.