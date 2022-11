13 Bäume müssen in Studernheim bis zum 28. Februar 2023 gefällt werden. Die beiden größten Exemplare sind eine 18 Meter hohe, absterbende Sandbirke und eine bereits abgestorbene Pyramidenpappel (15 Meter) beim Hundesportverein in der Oppauer Straße.

Wegen fortgeschrittener Fäule sind auch einige Bäume in der Oggersheimer Straße und auf dem Kerweplatz nicht mehr zu retten. Das geht aus einem Bericht der Verwaltung im Ortsbeirat hervor. Zu Nachpflanzungen konnten keine Angaben gemacht werden. Thomas Batke (CDU) schlug in der Einwohnerfragestunde vor, den „toten“ Gehweg an der Ecke Oggersheimer/Oppauer Straße, der häufig als Parkplatz missbraucht werde, mit einer Platane zu begrünen. Dieser Baum komme bereits an der Kirche und Grundschule vor. Weil in dem angesprochenen Bereich Versorgungsleitungen verliefen, sei dieser Standort für einen Baum nicht geeignet, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Er verwies auf eine Auskunft der Stadtwerke. Man könnte dort aber einen Blumenkübel aufstellen.