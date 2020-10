Aus einem Geräteschuppen in einer Kleingartenanlage in Mörsch ist nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal ein Stromgenerator der Marke Einhell gestohlen worden. Nach Angaben des Besitzers sollen sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 2. Oktober, 12 Uhr, und Samstag, 10. Oktober, 10 Uhr, Zugang zu der betreffenden Gartenparzelle verschafft haben. Die Polizei fragt nun, ob es „mögliche weitere Geschädigte“ gibt und Zeugen Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an die Inspektion, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.