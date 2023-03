Kein Strom, kein Wasser: Das erlebten etliche Haushalte am Freitagabend in Frankenthal. Eine technische Störung hatte rund um Ludwigshafen für einen Stromausfall gesorgt. Aufgrund der hohen Stromschwankungen sprang im Wasserwerk der Stadtwerke Frankenthal die Sicherung raus, das Netz fuhr für kurze Zeit komplett auf Null. Im RHEINPFALZ-Interview erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Langefeld, warum das Leitungswasser in der Stadt wesentlich schneller wieder floss, als im Umland – und ob der Vorfall am Freitag ein Vorgeschmack auf einen vielfach befürchteten Blackout war. Das ausführliche Interview lesen Sie hier.