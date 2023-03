Aufregender Start ins Wochenende: Weil ein technischer Defekt im Umspannwerk Mundenheim einen großflächigen Stromausfall ausgelöst hatte, saßen auch in Frankenthal und Umgebung am Freitagabend die Menschen im Dunkeln. Eine Folge: Wegen des Druckabfalls im Leitungssystem war die Trinkwasserversorgung unterbrochen.

Um 23.15 Uhr geben die Stadtwerke am Freitag Entwarnung: „Die Strom- und Trinkwasserversorgung ist sowohl in Frankenthal als auch in den umliegenden Gemeinden wieder hergestellt“, meldet das Unternehmen auf seiner Internetseite. Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Menschen in Stadt und Land zwar wieder seit ungefähr zwei Stunden Strom, der Druckverlust in den Wasserleitungen aber hält noch an. Begonnen hatte der Zwischenfall am Abend laut den Stadtwerken gegen 19.20 Uhr. In der Folge habe sich der Bereitschaftsdienst bemüht, die Störung zu beheben.

Der Stromausfall hielt auch die Einsatzkräfte in Frankenthal in Atem: Nach Angaben der Feuerwehr wurde gemäß der Pläne für ein solches Ereignis ein sogenannter Vollalarm ausgelöst. Das umfasst neben der gesamten Wehr auch das Technische Hilfswerk und die Katastrophenschutzeinheiten der Rettungsorganisationen. Insgesamt seien fast 120 Kräfte mit 22 Fahrzeugen unterwegs gewesen.

Notfallmeldestellen besetzt

Diese hätten die für einen solchen Fall vorgesehenen Notfallmeldestellen besetzt. Solche Anlaufpunkte für Bürger in Notlagen gab es in der Hauptfeuerwache, in den Feuerwehrgerätehäusern in Eppstein, Mörsch und Studernheim, auf dem Rathausplatz, auf dem KSB-Parkplatz am Westring, auf dem Jakobsplatz im Pilgerpfad und an der Einmündung Beindersheimer Straße/Gottlieb-Daimler-Straße.

Weiterhin seien die Werkfeuerwehren von KSB, Renolit und Howden alarmiert, „um eine möglichst große Anzahl an löschwasserführenden Fahrzeugen in Bereitschaft zu haben“. Während des Stromausfalls kam es den Angaben zufolge zu vier Paralleleinsätzen, weil Brandmeldeanlagen ausgelöst hatten – glücklicherweise alles Fehlalarme.

