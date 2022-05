Am Dienstag gegen 8.10 Uhr ist es zu einem Kurzschluss mit weitreichenden Folgen in einem Stromverteilerhäuschen in Lambsheim gekommen. Wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilt, ist die Ursache der Störung ein technischer Defekt. Durch den Kurzschluss an der Anlage sei ein Schmorbrand entstanden, der zwar durch die sogenannte Selbstlöschanlage erstickt wurde. In den Orten Lambsheim, Ellerstadt, Maxdorf, Fußgönheim, Frankenthal und Ludwigshafen sei jedoch teilweise der Strom ausgefallen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe durch den Brand aber nicht bestanden. Durch die Stadtwerke Grünstadt wurde der Strom zunächst umgeleitet, sodass die betroffenen Kommunen und Haushalte nach etwa eineinhalb Stunden wieder versorgt wurden, heißt es im Bericht der Polizei. Auch die Feuerwehr war wegen der Störung im Einsatz. Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten an dem Stromverteiler soll dieser wieder ins Netz integriert werden. Dabei soll es dann zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommen.