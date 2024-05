Ursache für eine großflächige, mehrstündige Stromunterbrechung am Samstagnachmittag im Stadtgebiet Frankenthal ist ein Vorfall im Mittelspannungsnetz. Darüber informieren die Stadtwerke. Laut Geschäftsführer Volkmar Langefeld handelte es sich um eine „komplexe Störung“. Teile des 20KV-Netzes hätten unerwünscht Spannung in die Erde geleitet, heißt es in der Pressemitteilung. Aus Sicherheitsgründen sei in mehreren Teilen der Stadt der Strom zur Fehlersuche abgestellt worden. Aufgrund der fehlenden Netzspannung habe es parallel Störungen im Erdgasnetz gegeben. Neben dem Technischen Bereitschaftsdienst und den Gasnetz-Entstörtrupps des Energieversorgers waren die Feuerwehren aus Frankenthal und Ludwigshafen im Einsatz. Die Arbeiten am Strom- und Gasnetz waren am frühen Samstagabend abgeschlossen. Es werde nun überprüft, ob Erneuerungen und ein Austausch von Teilen im 20KV-Stromnetz notwendig sind, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Frankenthal weiter zu sichern.