Pünktlich zum Strohhutfest bekommt die Stadt ein spezielles Ampelmännchen. Nach Vorlage von Arno Baumann, der einst das Strohhutfestmännchen für seine Heimatstadt erschaffen hat, ist nun das Strohhutfest-Ampelmännchen entstanden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, musste die Originalzeichnung der Männchen für den neuen Einsatzort an Lichtsignalanlagen stark vereinfacht werden. Das grüne Strohhutfest-Ampelmännchen ist – wie sollte es anders sein? – gehend und mit angewinkelten Armen dargestellt. Dagegen signalisiert das stehende rote Ampelmännchen mit ausgebreiteten Armen den Passanten: bitte warten. An den Fußgängerüberwegen Europaring/Turnhallstraße, Neumayerring/Erzbergerstraße, Eisenbahnstraße/Bahnhofstraße sowie am Wormser und Speyerer Tor leuchten die neuen Ampelmännchen den Festbesuchern von Donnerstag, 26. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, den Überweg. Die Montage hat am Dienstagnachmittag begonnen. Die Initiative geht auf einen im Dezember 2019 gestellten Antrag im Stadtrat zurück.