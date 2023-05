Wenn Frankenthal von 8. bis 11. Juni Strohhutfest feiert, gehört der Strohhutfestlauf zum Abschluss fest zum Programm. Wer mitlaufen will, kann sich unter www.br-timing.de bis Samstag, 10. Juni, 18 Uhr, online anmelden. Liegt die Anmeldung bis 4. Juni vor, wird die Startnummer per Post zugestellt. Angeboten werden wieder Bambinilauf (240 Meter), Schülerlauf (2,7 Kilometer) und Hauptlauf (5,5 Kilometer). Die Startgebühr beträgt für Schüler drei und Erwachsene sechs Euro. Eine Nachmeldung ist nur noch direkt am Lauftag ab 9.30 Uhr bis 30 Minuten vor dem Lauf gegen eine zusätzliche Gebühr von zwei Euro im Wettkampfbüro in der Willy-Brandt-Anlage möglich.

2022 gingen knapp 500 Läufer an den Start. Zur Absicherung werden noch Helfer als Streckenposten entlang der Laufstrecke gesucht. Jeder Helfer bekommt einen Gutschein für die Lux-Kinos. Die Anmeldung ist per Formular auf www.frankenthal.de/strohhutfest unter dem Menüpunkt „Strohhutfestlauf“ möglich. Hier sind auch weitere Informationen und der direkte Link zur Anmeldung zu finden. Fragen beantwortet Oksana Ksionsek unter Telefon 06233 89453 und per E-Mail an oksana.ksionsek@frankenthal.de.