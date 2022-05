Am Sonntag, 29. Mai, findet zwischen 11 und 14 Uhr der Strohhutfestlauf statt. Die Strecke führt nach Angaben der Stadt von der Carl-Theodor-Straße (Höhe Rheinstraße) über Elisabethstraße, Schmiedgasse, Westliche Ringstraße, Bahnhofstraße, Welschgasse, Sterngasse und Karolinenstraße zurück an den Start. Während dieser Zeit sei mit erheblichen Behinderungen entlang der Strecke und auf den Zufahrtsstraßen zu rechnen, betont die Verwaltung. Sie empfiehlt, die Innenstadt in dieser Zeit zu umfahren. In der Westlichen Ringstraße zwischen Schmiedgasse und Bahnhofstraße sowie in der Sterngasse gelte von 10 bis 15 Uhr ein Parkverbot. Die Stellplätze entlang der Laufstrecke können nur eingeschränkt verlassen werden. Im Bedarfsfall müssten Besucher die Überwachungskräfte vor Ort ansprechen.