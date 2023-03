Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tim Könnel aus Ludwigshafen, der für den TuS Heltersberg startet und amtierender Landesmeister über die 3000 Meter in der Halle ist, hat am Sonntag bei seiner ersten Teilnahme den Hauptlauf (Jahrgang 2006 und älter) des Strohhutfestlaufs gewonnen. Damit distanzierte er den Sieger der vergangenen vier Strohhutfestläufe. Über 260 Läufer kamen in die Wertung.

Die Rundstrecke rund um das Zentrum über insgesamt 5,5 Kilometer absolvierte Tim Könnel in 15:59,5 Minuten. „Ich bin mit der Zeit zufrieden“, sagte Könnel. Er