Es ist der sportliche Höhepunkt nach drei Tagen Feiern: Beim Strohhutfestlauf geht es am Sonntag, 2. Juni, vormittags ab 11 Uhr wieder auf die Strecke durch die Innenstadt. Neben dem Hauptlauf über 5,5 Kilometer gibt es einen Schülerlauf für die Jahrgänge 2009 bis 2016 (2,7 Kilometer) und einen Bambinilauf für die Jahrgänge 2017 und jünger (240 Meter). Die Anmeldung läuft bis 1. Juni, 18 Uhr, online über einen Link auf www.frankenthal.de/strohhutfest. Die Startgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Jahrgang 2008) beträgt zehn Euro, Schüler zahlen fünf Euro, Bambini können kostenlos teilnehmen. Am Lauftag selbst ist eine Nachmeldung mit einem Aufpreis von je zwei Euro ab 9.30 Uhr bis 30 Minuten vor Laufbeginn auf der Willy-Brandt-Anlage möglich. Als Streckenposten werden Helfer gesucht, die sich ebenfalls über ein Formular auf der Webseite www.frankenthal.de/strohhutfest melden können. Wer als Sponsor einen Sachpreis für den Bambinilauf beisteuern möchte, kann sich mit Oksana Ksionsek, Telefon 06233 89453, E-Mail oksana.ksionsek@frankenthal.de, in Verbindung setzen.