Mehr als 20.000 Besucher registrierten die Veranstalter laut der städtischen Pressesprecherin Xenia Schandin beim ersten Strohhutfest@home, das von Donnerstag bis Sonntag aufgrund der Corona-Pandemie in einer digitalen Variante gefeiert wurde. An allen Tagen gab es Livemusik im Internet von zwei Bühnen, die im Kulturzentrum Gleis 4 und in der Lagerhalle von Mexia standen. Ein Erfolg, da waren sich Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Gleis-4-Geschäftsführer Tiemo Feldmann einig. „Alle haben einen guten Job gemacht, die Bands, aber auch die Teams an den Bühnen“, lobte Hebich. „Meine Erwartungen sind übertroffen worden.“ Trotzdem wolle er im kommenden Jahr das Strohhutfest gerne wieder in der Innenstadt mit vielen Besuchern feiern, so Hebich. Im Schnitt hätten die Festgäste rund 30 Minuten vor den Geräten verbracht, sagte Schandin. Die besten Werte hätten die Anonyme Giddarischde am Auftakttag eingefahren. „Wunderbar, alles super“, freute sich Tiemo Feldmann. Es sei schon eine große Anspannung gewesen. Aber er glaubt, dass die „harte Vorgabe, Livebilder zu senden“, gut umgesetzt worden ist.