Die Bühnen für das Strohhutfest@home 2020 stehen. Das Kulturzentrum Gleis 4 und das Lager der Eventfirma Mexia sind in Corona-Zeiten die Orte, von denen aus via Youtube auf eine andere Art als gewohnt Feststimmung erzeugt werden soll. Der technische Aufwand ist immens.

Der Nervenkitzel ist da, räumen Gleis-4-Geschäftsführer Tiemo Feldmann und Chiara Amborn ein, die als Azubi bei Mexia Eventservice gleich mit dieser besonderen Variante des Strohhutfestes konfrontiert ist. Doch an beiden Spielstätten sieht man sich für die Herausforderung gerüstet. Die größte Sorge ist diejenige, dass die Verbindung zu den Festgästen zwischendurch abreißen könnte. Doch dieses Restrisiko bleibt. Ansonsten wurde viel getan, dass alles reibungslos über die Bühnen gehen kann. Die Bands im Vorabendprogramm kommen aus der Mexia-Halle, das musikalische Abendprogramm aus dem Gleis 4.

Drei feste Kameras

Am Dienstag sollte im Kulturzentrum der erste Test für das Strohhutfest@home auf einem Probekanal stattfinden. „Wir haben fast alles an Ausrüstung doppelt da, sollte etwas ausfallen“, sagt Feldmann. Ans Spielen ohne Publikum werden sich die Bands bei ihren Auftritten gewöhnen müssen. Dass Thomas „Edsel“ Merz, dem Frontmann der Anonyme Giddarischde, am Donnerstag beim Auftakt im Gleis 4 ab 19 Uhr die Worte fehlen, davon ist nicht auszugehen. Das wäre eine Premiere. Da wird es wohl eher so wie immer sein, dass Stefan Brod am Schlagzeug loslegen wird, um den Weg zum nächsten Song zu ebnen. Allerdings: Wo die Fans sonst für Stimmung sorgen, die Bands zu Höchstleistungen treiben, stehen in der Hauptsache Kameras und Rechner – die Übertragungstechnik.

Neben drei festen Positionen wird ein Kameramann durch das ansonsten (fast) leere Kulturzentrum huschen, um besondere Ansichten zu liefern. Hinter den Rechnern sitzt die Bildregie. Der Ton muss in einem Raum abseits gemischt werden, weil es laut Feldmann nicht funktioniere, direkt vor der Bühne den Sound für die Fans am heimischen Bildschirm zu mixen. Nur am Rande: Geschäftsführer Tiemo Feldmann steht bildlich vor einer Doppelgeburt – einerseits vor einem Strohhutfest abseits der August-Bebel-Straße, wo sonst die Gleis-4-Bühne steht. Und andererseits wartet er auf die Geburt seines zweiten Kinds. Dafür sitzt er am Montagabend recht entspannt im Gleis 4.

Er habe vor allem die Koordination übernommen. Die Hauptarbeit laste auf Haustechniker Philipp Hahn und seinem Team. Der übt derweil schon mal in gleicher Angelegenheit für die Nachbarstadt Bad Dürkheim, die ihr Stadtfest ja zeitgleich gefeiert hätte, feiern will. Anders als in Frankenthal sei für Dürkheim alles vorproduziert worden. In Frankenthal ist das meiste live. Hahn sei somit ordentlich im Organisationsstress, sagt Feldmann. Der Kollege habe auch einen großen Teil des Equipments beigesteuert.

Techniker „ausgelagert“

Konzerte in Gleis 4, das kennt der Frankenthaler. Ein Live-Auftritt bei Mexia Eventservice im Industriepark Nord, das ist neu. Ein Teil des Lagers sei freigeräumt worden, um eine Bühne aufzustellen und den Bands ein bisschen Strohhutfestfeeling bieten zu können. Auch hier musste der Tontechniker „ausgelagert“ werden. „Da mussten wir uns erst einmal Gedanken machen, wie wir die Leitungen in das Büro verlegen“, erzählt Chiara Amborn. Videoübertragung ist nicht das Alltagsgeschäft bei Mexia. Deshalb habe man sich erst einfuchsen müssen. Fehlende Ausrüstung zu besorgen, das sei per Nachbarschaftshilfe befreundeter Firmen gelungen. Auftakt zum ersten Konzert ist bei Mexia am Donnerstag, 17 Uhr. „Jeder von uns ist sicher aufgeregt vor der Premiere“, sagt Amborn. Die Hoffnung ist, dass alles auf den Punkt genau funktioniert.

Im Netz

Das Programm

Donnerstag: 14 Uhr, Eröffnung; 14.15 Uhr, Neufassung Strohhutfestfilm; 17 Uhr, Trudy van Fredward; 18 Uhr, Filmbeiträge des SWR aus vergangenen Jahren; 18.50 Uhr, Präsentation Sponsoren und Grußbotschaft der Missen; 19 Uhr, Anonyme Giddarischde.

Freitag: 17 Uhr, Gitarrenkombo Vogelfrei; 18 Uhr, Filmbeiträge des SWR; 18.50 Uhr: Sponsoren und Grußbotschaft der Missen; 19 Uhr, High Voltage; 20 Uhr, Grabowsky.

Samstag: 17 Uhr, Dingsda-Band; 17.30 Uhr, Filmbeiträge des SWR; 18.50 Uhr: Sponsoren und Grußbotschaft der Missen; 19 Uhr, The Tuxedo Club Band.

Sonntag: 15.30 Uhr; Horsch mol hi; 16.30 Uhr, Filmbeiträge des SWR; 16.50 Uhr, Sponsoren und Grußbotschaft der Missen; 17 Uhr, Mundorgel reloaded.

