In Frankenthal beginnt das Sammelfieber. Ab diesem Dienstag sind die Buttons für das Strohhutfest zu haben. Was die Frankenthaler dazu wissen müssen.

Das Strohhutfest in Frankenthal rückt immer näher. Für alle Frankenthaler, die mit Herz und Seele an dem Fest hängen, ist der Dienstag, 26. Mai, besonders wichtig: Der Vorverkauf der Strohhutfestbuttons startet.

Die Eckdaten für dieses Jahr: Die Auflage beträgt 15.000 Stück. Damit möglichst viele Fans des Strohhutfests die Gelegenheit haben, einen Button zu kaufen, ist die Abgabe erneut maximal auf zehn Stück pro Person begrenzt. Ein Button kostet drei Euro. Das Motiv gestaltete die gebürtige Frankenthalerin Christine Pospiech, die als Fallmanagerin im Jobcenter Mannheim arbeitet. Sie hat einen Button in knalligen Farben entworfen, orientiert am Pop-Art-Stil und dominiert vom Riesenrad.

Die Künstlerin und ihr Werk: Christine Pospiech hat das Motiv für den neuen Strohhutfestbutton entworfen. Archivfoto: Klaudia Toussaint

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Strohhutfestbutton: Die Vorverkaufsstellen

Im Vorverkauf sind die Strohhutfestbuttons erhältlich an den beiden Infoschaltern im Frankenthaler Rathaus sowie bei Angela Mode, im Kaufhaus Birkenmeier, in der Metzgerei Büchele, im Hotel Central, bei Design & Wein, bei Euronics Fürst Helbig, im Edeka Stiegler am Jakobsplatz und im Foltzring, bei der Kisling GmbH, in der Stadtklinik Frankenthal sowie im Geschäft Zottelbär und Lesemaus.

Button: Die Verkaufsstellen beim Strohhutfest

Das Strohhutfest wird am Donnerstag, 4. Juni (Fronleichnam), eröffnet. Der Verkauf der Buttons beginnt an diesem Tag um 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz vor dem Café Strohhut.

Während des Fests sind die Buttons an vielen Ständen zu haben: Arbeitsgemeinschaft Flomersheim, ASV Mörsch, Chorania, Ewelina Cender-Korpak und Boris Korpak, DJK 1924 Eppstein, Feinstick Romi Ballas, Förderverein der Feuerwehr, Fischereiverein Frankenthal, Gleis 4, Griechischer Kulturverein Hellas, Pia Hartinger, Peter Marschallinger, Ralf-Peter Nickel, Pera Feinkost, Spruch Reif – Sonja Reuss, Kleingartenverein Rosengarten, KV Rosenkavaliere, KG Schorleschubser, Schusskreis TGF Hockey, Skiclub, Spielmanns- und Fanfarenzug Frankenthal-Eppstein, Telemania GmbH, Trends and Fashion, TuS Flomersheim und Weingut Herbert Müller.

Die Sparkasse Rhein-Haardt unterstützt erneut als Sponsor die Buttonaktion und beteiligt sich an den Herstellungskosten. Der Erlös kommt dem Musikprogramm des kommenden Strohhutfests zugute.

Im Netz

Weitere Informationen zum Strohhutfestbutton gibt es auch auf der Internetseite der Stadt Frankenthal unter der Adresse www.frankenthal.de/shf-button.