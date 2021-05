Auf dem Wochenmarkt am Freitag gibt es erneut die Gelegenheit, den diesjährigen Strohhutfestbutton zu kaufen. Vergangene Woche seien bei dieser Gelegenheit 950 Stück über die Theke gegangen, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Von der Auflage mit 11.111 seien rund 9100 Stück an den Einzelhandel ausgegeben worden. Über die Verkaufszahlen dort habe man keine Information. „Aber es hat noch niemand nachbestellt“, so eine Sprecherin der Stadt. Alle Verkaufsstellen sind auf www.frankenthal.de zu finden.