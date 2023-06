Spätestens ab Montag sind die Vorbereitungen aufs Strohhutfest überall in der Stadt spür- und sichtbar. Erste Sperrungen und Parkverbote sind dann bereits in Kraft. Und einmal muss der Wochenmarkt dem „Feschd“ weichen.

Grundsätzlich betont die Verwaltung in ihren Verkehrshinweisen zum Strohhutfest, das von 8. bis 11. Juni stattfindet: Die Zufahrten zu August-Bebel-Straße, Johannes-Mehring-Straße, Karolinenstraße, Turnhallstraße, Kanalstraße und Schmiedgasse seien von Donnerstag bis Freitag freizuhalten, weil dort im Notfall Einsatzfahrzeuge durchkommen müssen. Wer Rettungswege mit seinem Auto blockiere, werde abgeschleppt.

Am Mittwoch, 25. Mai, gehen die Aufbauarbeiten in die Schlussphase. In der Kanalstraße zwischen Elisabethstraße und Nürnberger Straße, in der Turnhallstraße zwischen Europaring und Holzhofstraße und im Zöllerring vor dem Anwesen Nummer 104 entstehen weitere Fahrradparkplätze. Deshalb darf in diesen Bereichen ab 6 Uhr nicht mehr geparkt werden.

Ab Mittwochmittag Festmeile dicht

Weitere Parkverbote ab diesem Zeitpunkt: in der Schnurgasse ab der Einmündung Wormser Straße, in der August-Bebel-Straße hinter der Bühne, in der Mühlstraße östlich der Einmündung zur Speyerer Straße, in der Speyerer Straße östlich der Einmündung der Welschgasse und in der Welschgasse südlich des Einmündungsbereichs der Bahnhofstraße. Für den Aufbau der Bühne in der August-Bebel-Straße gelten die Halteverbote ab Mittwoch 9 Uhr.

Ab Mittwoch, 12 Uhr, gelten auf den befahrbaren Teilen der Festmeile Parkverbote. Im Einzelnen betrifft das: Wormser Straße zwischen Wormser Tor und August-Bebel-Straße, August-Bebel-Straße von der Wormser Straße bis zur Elisabethstraße, Schmiedgasse zwischen Westlicher Ringstraße und Elisabethstraße, Speyerer Straße zwischen Speyerer Tor und Fußgängerzone. Betroffen sind außerdem die Zufahrtsbereiche zur Speyerer Straße von Turnhallstraße, Ackerstraße, Bahnhofstraße zwischen Neumayerring und Welschgasse und Welschgasse zwischen Bahnhofstraße und Emil-Rosenberg-Straße.

Xxxxx

Die Schmiedgasse wird ab der Schnurgasse ab 17 Uhr voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung der Schmiedgasse zwischen der Westlichen Ringstraße und der Schnurgasse wird aufgehoben, damit Anlieger ihre Wohnungen erreichen. Eine Umleitung über die Westliche Ringstraße, Max-Friedrich-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Wormser Straße, Foltzring und Elisabethstraße wird laut Verwaltung ausgeschildert.

Nicht zuletzt für die Wochenendeinkäufe wichtig: Der Wochenmarkt wird am Freitag, 9. Juni, auf den Festplatz an der Benderstraße verlegt. Am Dienstag, 13. Mai, findet er wieder wie gewohnt auf dem Rathausplatz statt.