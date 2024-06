Wo kam Überwachung mit technischer Unterstützung zum Einsatz?

Zur Prävention und Aufklärung von Straftaten auf dem Strohhutfest setzte die Polizei neben der Präsenz von Streifen in Teilen der Innenstadt auch auf Videoüberwachung. Die Kameras hingen auf dem Rathausplatz und in der Willy-Brandt-Anlage sowie in Teilen der Kanal-, der Carl-Theodor- und der Wormser Straße.

Was wurde aufgezeichnet?

Aufgezeichnet wurde das Festgeschehen am Eröffnungstag am Donnerstag ab 13 Uhr, freitags und samstags waren die Kameras ab 16 Uhr aktiviert, am Sonntag ab 10 Uhr. Die ausgeschilderte Videoüberwachung war jeweils bis 4 Uhr geschaltet und damit deutlich über den Festbetrieb hinaus. Zusätzlich waren mobile Einsatzkräfte mit Bodycams ausgestattet worden.

Worauf wurde gezielt geachtet?

Man werde konsequent gegen Personen vorgehen, die einen friedlichen Festverlauf stören, hatte die Polizei im Vorfeld angekündigt. Bei Fehlverhalten hätte ein Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen werden können. Gewaltbereite Personen und Randalierer hätten vorsorglich in Gewahrsam genommen werden können, um Schlägereien und andere Straftaten zu verhindern. Darüber hinaus hatte die Polizei An- und Abreisende punktuell auf Drogen- und Alkoholkonsum kontrolliert.

Seit wann tragen Polizeibeamte Bodycams mit sich?

Bodycams werden beim Polizeipräsidium Rheinpfalz bereits seit mehreren Jahren eingesetzt, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Dadurch solle Gewalt gegen Polizeikräfte wirksam reduziert werden. Bodycams würden insbesondere in Kontrollsituationen im öffentlichen Raum präventiv eingesetzt, und zwar immer dann, wenn mit einer Gefährdung von Polizeikräften oder Unbeteiligten zu rechnen sei. Bei großen Volksfesten etwa wird dieses Risiko höher eingeschätzt.

Welchen präventiv-psychologischen Effekt haben die Geräte erfahrungsgemäß?

Durch den offenen Einsatz der Kameras soll eine deeskalierende Wirkung erzeugt und damit die Eigensicherung der eingesetzten Polizeikräfte verbessert werden. Darüber hinaus können entstandene Videoaufnahmen zum Verfolgen einer Straftat als Beweismittel herangezogen werden. Bedrohungen oder Widerstand können damit verwertbar dokumentiert werden.

Wie viele Beamtinnen und Beamte waren während des Strohhutfests mit Bodycams ausgestattet?

Beim Strohhutfest waren über die kompletten Festtage knapp 150 Polizeikräfte eingesetzt. Von diesen waren 16 Kräfte mit einer Bodycam ausgestattet.

Hinweis auf Videoüberwachung am Rathausplatz. Foto: ala

Wie wurden die Träger ausgewählt?

Die Polizeikräfte werden generell nach einem sogenannten Nutzungs- und Beschulungskonzept für die jeweiligen Dienststellen ausgebildet. Die vorhandenen Bodycams werden auf diese aufgeteilt, so dass grundsätzlich pro Streifenteam mindestens eine Bodycam getragen wird. Für das Strohhutfest war im Rahmen der Einsatzvorbereitungen taktisch geprüft worden, in welchen Bereichen der Einsatz insbesondere durch ihre deeskalierende Wirkung hilfreich sein könnte. Auf dieser Basis wurden Einsatzkräfte für ihre Patrouillen auf dem Festgelände oder im Umfeld ausgestattet.

Laufen die Cams während der kompletten Streife mit oder werden sie anlassbezogen aktiviert?

Bodycams können anlassbezogen im öffentlichen Raum eingeschaltet werden. Im Regelfall handelt es sich dabei um Personenkontrollen.

Wie lange wird das Bildmaterial gespeichert?

Die Speicherfrist ist gesetzlich geregelt, und zwar im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Sie beträgt 30 Tage, soweit die Aufnahmen nicht für andere Zwecke gebraucht werden, etwa zur Strafverfolgung).

Ist der Einsatz von Bodycams auf Volksfesten dieser Größenordnung mittlerweile Standard? Greift das Konzept etwa auch für das Brezelfest oder das Rheinuferfest in Ludwigshafen?

Der Einsatz von Bodycams ist im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sowohl im Streifendienst als auch bei Massenveranstaltungen seit Jahren Standard und hat sich aus Sicht der Polizei bewährt, auf dem Strohhutfest und auf anderen Festen in der Region.

Wie fällt die Bilanz für 2024 aus? Wie oft liefen die Cams?

Vorbehaltlich der abschließenden Auswertung der polizeilichen Maßnahmen ist aus den vier Festtagen kein Sachverhalt bekannt, bei dem eine Bodycam eingeschaltet werden musste. „Damit hat sie ihren Zweck erfüllt, präventiv und deeskalierend zu wirken“, meinte der Sprecher. Diese Rechnung gehe seit Jahren auf.

Mit welchen Gefühlen haben die Beamtinnen und Beamten ihren Dienst nach dem tödlichen Angriff auf ihren Kollegen in Mannheim erfüllt?

„Mit großer Betroffenheit haben die Kolleginnen und Kollegen dieses Ereignis verfolgt. Nachdem der Kollege mittlerweile verstorben ist, spürt man die Bestürzung überall. Als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte setzen wir uns für die Sicherheit in unserem Land ein. Dieser tragische Fall führt uns erneut vor Augen, mit welchen Risiken unser Beruf verbunden sein kann.“