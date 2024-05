Zur Prävention und Aufklärung von Straftaten auf dem Strohhutfest in Frankenthal setzt die Polizei in Teilen der Innenstadt auf Videoüberwachung. Die Kameras hängen auf dem Rathausplatz und in der Willy-Brandt-Anlage, sowie in Teilen der Kanalstraße, der Carl-Theodor-Straße und der Wormser Straße. Aufgezeichnet werde das Festgeschehen am Eröffnungstag, Donnerstag, 30. Mai, ab 13 Uhr, freitags und samstags sind die Kameras ab 16 Uhr an, sonntags ab 10 Uhr. Die Videoüberwachung ist jeweils bis 4 Uhr nachts aktiviert und wird entsprechend ausgeschildert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Zusätzlich sollen Einsatzkräfte mit Bodycams ausgestattet werden. Man werde „konsequent gegen Personen vorgehen, die einen friedlichen Festverlauf stören“, betont die Polizei. Bei Fehlverhalten könne ein Platzverweis für die Innenstadt Frankenthal ausgesprochen werden. Gewaltbereite Personen und Randalierer könnten auch in Gewahrsam genommen werden, um Schlägereien und andere Straftaten zu verhindern. Zusätzlich kündigt die Polizei Alkohol- und Drogenkontrollen im An- und Abreiseverkehr an.