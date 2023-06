Trotz des hohen Besucheraufkommens verlief auch der zweite Strohhutfesttag aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Doch wie schon am Eröffnungstag kam es auch am Freitag insbesondere in den Abendstunden vermehrt zu Einsätzen. Die Inspektion Frankenthal spricht in ihrem Bericht von 19 Strafanzeigen. Die Beamten erteilten fünf Platzverweise, eine Person musste sogar in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei meldet zudem sieben Handtaschendiebstähle im Bereich des Rathausplatzes. Die Beamten raten Festbesuchern, Wertgegenstände möglichst dicht am Körper zu tragen und niemals unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Weitere Tipps zum Thema gibt es im Netz unter www.polizei-beratung.de.