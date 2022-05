Bei ihrem Einsatz auf dem Strohhutfest, das am Donnerstag, 26. Mai, eröffnet wird, setzt die Polizei auch auf Videotechnik. Einer Pressemeldung zufolge sollen einzelne Straßenabschnitte mit Kameras überwacht werden. Zudem werden viele Beamte bei ihren Rundgängen Kameras am Körper tragen.

Die Videoüberwachung erstreckt sich über Teile der Carl-Theodor-Straße, über die Willy-Brandt-Anlage, die Wormser Straße und den Rathausplatz. Eine Beschilderung weist darauf hin. Die Aufzeichnung, die der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten diene, erfolgt am Eröffnungstag von 13 bis 4 Uhr, freitags und samstags von 16 bis 4 Uhr sowie sonntags von 10 bis 4 Uhr.

Die Beamten, die sich während des Festes mit allen verantwortlichen Behörden und Organisationen austauschen, stehen den Besuchern als Ansprechpartner zur Verfügung. Gegen Randalierer werde man konsequent vorgehen und gegebenenfalls Platzverweise aussprechen, teilt die örtliche Inspektion mit. In hartnäckigen Fällen könnten Personen auch in Gewahrsam genommen werden. Mit Blick auf den An- und Abreiseverkehr kündigt die Polizei Alkohol- und Drogenkontrollen an.