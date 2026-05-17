Längere Ausschankzeiten und mehr Musik am Abend beim Strohhutfest fordert die FWG-Stadtratsfraktion. Die Vereine zweifeln, ob das funktionert. Und sie haben ihre Gründe.

Mit ihrem Vorstoß für eine mögliche Ausweitung der Veranstaltungszeiten will die FWG-Stadtratsfraktion nach eigener Aussage das größte Fest Frankenthals „behutsam weiterentwickeln, wirtschaftlich stärken und langfristig zukunftsfest aufstellen“.

Doch viele Vereine kämpfen zunehmend darum, überhaupt die vier bestehenden Festtage angemessen zu bespielen. Denn das Strohhutfest lebt zwar von seiner ausgelassenen Atmosphäre, organisatorisch getragen wird es aber fast vollständig vom Ehrenamt. Wer Schorle ausschenkt, Essen ausgibt, aufbaut, abbaut oder nachts noch aufräumt, macht das meist nach Feierabend oder opfert Urlaubstage.

Mehr als 100 Leute beim FCV im Einsatz

Beim Frankenthaler Carneval Verein (FCV) etwa werden nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Nico Hahl über die vier Tage hinweg deutlich mehr als 100 Helfer benötigt. Neben dem großen Standbereich rund um den Brunnen auf dem Rathausplatz betreibt der Verein dort erneut auch das „Café Strohhut“. Besonders schwierig sei inzwischen die Besetzung körperlich anstrengender Dienste beim Auf- und Abbau, berichtet der Verein. Die eigentliche Zahl der benötigten Helfer habe sich zwar nicht wesentlich verändert, „schwieriger geworden ist allerdings die Gewinnung von Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die bereit sind, über mehrere Tage hinweg Dienste und Schichten zu übernehmen“, berichtet Hahl.

Trotzdem zeigt sich der FCV offen für längere Ausschankzeiten. Eine moderate Verlängerung – „insbesondere an Freitag- und Samstagabend“ – könne man sich testweise vorstellen. Nach dem Ende des Musikprogramms entstehe aktuell oft ein abrupter Abschluss des Abends. Der organisatorische Mehraufwand halte sich aus Sicht des Vereins in Grenzen. „Wir glauben nicht, dass eine mögliche Verlängerung der Ausschankzeiten für unseren Verein eine erhebliche zusätzliche Belastung darstellen würde. Das benötigte Personal ist in den Abendstunden ohnehin vor Ort und der organisatorische Aufwand würde sich aus unserer Sicht in einem überschaubaren Rahmen bewegen.“ Zudem gehe man aktuell nicht davon aus, dass in einer zusätzlichen Stunde ein enormer Besucheransturm entstehen würde. Ob sich zusätzliche Stunden wirtschaftlich tatsächlich lohnen würden, müsse allerdings erst die Praxis zeigen.

Lohnt sich das denn überhaupt?

Doch genau hier zeigen sich andere kleinere Vereine deutlich skeptischer. Thomas Kehl, Präsident des Carnevalvereins Chorania, berichtet, dass man inzwischen stark auf Freunde und Unterstützer außerhalb des Vereins angewiesen sei. „Viele wollen nur noch feiern“, erzählt er. Dass Veranstaltungen wie das Strohhutfest nur mit ehrenamtlicher Hilfe funktionieren, gerate dabei zunehmend in Vergessenheit. Eine Verlängerung der Ausschankzeiten würde aus seiner Sicht vor allem zusätzliche Belastung bedeuten, und das ohne spürbar mehr Einnahmen. Bereits früher sei die Ausschankzeit am Samstag von 1 Uhr auf Mitternacht verkürzt worden, weil in der letzten Stunde kaum noch Umsatz gemacht worden sei. Die Stände seien damals leer gewesen „oder die Leute, die da waren, haben nur gesessen, aber nichts mehr verzehrt“, berichtet Kehl aus der Vergangenheit.

Helfersuche ist „immer eine Herausforderung“

Ähnlich äußert sich auch der Skiclub Frankenthal. Rund 65 Personen seien dort im Einsatz, berichtet der Vorsitzende Bernd Lieser. Die Helfersuche sei „immer eine Herausforderung“, auch wenn es am Ende meist noch funktioniere. Manche wollten helfen, könnten aber zeitlich nicht, andere seien verfügbar und würden sich dann doch nicht aktiv für den Verein einbringen. Nach Mitternacht brauche man keine zusätzlichen Stunden mehr, sagt Lieser mit Blick auf alkoholisierte Besucher und Pöbeleien auf dem Festgelände. Diese würden dann „drei Stunden nach Verlust der Muttersprache“ im Zelt sitzen. „Das brauchen wir nicht“, macht er seine Absage an den FWG-Vorschlag deutlich.

Die FWG verweist dagegen auf andere Veranstaltungen in der Region. Fraktionsvorsitzende Tanja Mester nennt etwa das Mannheimer Stadtfest mit Öffnungszeiten bis 1 Uhr oder den Dürkheimer Wurstmarkt mit Musik bis Mitternacht. Konkrete Uhrzeiten für Frankenthal wolle die Fraktion bislang aber bewusst nicht festlegen. Zunächst solle gemeinsam mit Vereinen, Schaustellern und Gastronomen geprüft werden, welche Lösungen überhaupt praktikabel seien.

„Erwarte, dass die FWG Sonderschichten schiebt“

Doch während die FWG gegenüber der RHEINPFALZ äußert, den Dialog mit den Vereinen zu suchen, sorgt der Vorstoß schon seit zwei Wochen für Unmut – also die Fraktion die entsprechende Anfrage im Finanzausschuss gestellt hat. Wie groß die Skepsis teilweise ist, zeigt die Reaktion eines Frankenthaler Vereinsvorstands: „Ich erwarte, dass die FWG dann vier Tage Sonderschichten schiebt.“

Im Antrag selbst ist bislang nur allgemein von „verlängerten Ausschankzeiten“ und „erweiterten Zeiten für Musikdarbietungen“ die Rede. Dabei sind Ausschankzeiten in Zelten und an Ständen bereits heute teilweise bis 24 Uhr möglich. Die eigentliche Diskussion dreht sich daher vor allem um die Musikangebote auf den Bühnen sowie in den Zelten. Gerade dort macht der FWG-Vorstoß nun allerdings das Spannungsfeld sichtbar: Während Besucher womöglich gerne noch eine Stunde länger feiern würden, gehen viele Vereine bereits jetzt an ihre Belastungsgrenze, um das Strohhutfest überhaupt vier Tage lang stemmen zu können.