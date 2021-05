Man konnte es fast vermuten: Das Strohhutfest light, das der VfR Frankenthal am 4. und 5. Juni jeweils ab 18 Uhr auf dem Gelände des Ostparkstadions veranstaltet, ist an beiden Abenden ausverkauft. Das bestätigt Organisator Matteo Randazzo im RHEINPFALZ-Gespräch. Am ersten Tag nach Bekanntwerden der Veranstaltung seien für Freitag schon 60, für Samstag 80 Plätze weg gewesen. „Am zweiten Tag war dann alles dicht“, erzählt Randazzo.

Und dabei hat der VfR die Kapazität – natürlich Corona-konform – erhöht. „An beiden Tagen sind jeweils 130 Gäste da. Das ist aber auch die Obergrenze. Mehr können wir nicht stemmen, auch vom Personal her“, sagt Randazzo. Das jetzt mehr Besucher kommen können als die ursprünglich geplanten 100, liege daran, dass Geimpfte und Genesene nicht dazuzählten, erklärt Randazzo. Auch die Warteliste sei lange.