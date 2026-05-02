Beim „First Saturday“ ist am Samstag das Motiv für den neuen Strohhutfestbutton vorgestellt worden. Warum das Motiv besonders farbenfroh ist und wer es gestaltet hat.

Jetzt ist es raus: Das Motiv für den Strohhutfestbutton ist enthüllt. Farbenfroh kommt es daher. Zu sehen ist in bunten und knalligen Farben das Wormser Tor mit dem Riesenrad.

Die Buttons sind ein begehrtes Sammlerobjekt, das in Frankenthal die Strohhüte der Besucher ziert. Das Motiv wurde am Samstagmittag als Highlight des „First Saturday“ vorgestellt. Die gebürtige Frankenthalerin Christine Pospiech gestaltete den Button im Pop-Art-Stil.

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Sie besucht das Strohhutfest, seit sie denken kann. Ein besonderer Moment ist es für sie jedes Jahr aufs Neue, wenn sie mit ihrer Familie eine Runde mit dem Riesenrad drehen kann. Und nun ist die Attraktion auf dem Button verewigt. Das Foto, das dem Motiv als Vorlage diente, ist im vergangenen Jahr auf dem Strohhutfest entstanden. Ausgewählt wurde das Motiv aus rund 60 Entwürfen, die im Frühjahr bei einem Gestaltungswettbewerb eingereicht wurden.

Strohhutfest: Lebensfreude und Lebendigkeit

Die Entscheidung für die bunten und knalligen Farben traf Pospiech ganz bewusst. Für sie drücken sie genau das aus, was das Strohhutfest für sie so besonders macht: Lebensfreude, Lebendigkeit und Vielfalt.

Auch Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) betont: „Das Strohhutfest steht wie kaum eine andere Veranstaltung für Gemeinschaft, Lebensfreude und die besondere Atmosphäre unserer Stadt.“ Der Button sei dabei ein Symbol, das die Menschen verbinde und durch die Festtage begleite.

Button-Vorverkauf ab 26. Mai

Das 51. Strohhutfest wird in diesem Jahr vom 4. bis 7. Juni gefeiert. 15.000 Buttons sind erhältlich. Der Vorverkauf startet am Dienstag, 26. Mai. Die Buttons gibt es am Empfang im Frankenthaler Rathaus und an weiteren Vorverkaufsstellen, die rechtzeitig bekannt gegeben werden sollen. Gesponsert wird die Produktion der Buttons von der Sparkasse Rhein-Haardt.

In der Innenstadt stimmt der Einzelhandel die Frankenthaler mit einer Ausstellung auf das Strohhutfest ein: In zahlreichen Geschäften werden bis nach dem Strohhutfest Keilrahmen mit den bisherigen Buttonmotiven präsentiert.

Info

Mehr zum Strohhutfest, dem Button, der Ausstellung und den Vorverkaufsstellen gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/shf-button.