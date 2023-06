Ein 21 Jahre alter Mann aus Großniedesheim ist nach Angaben der Polizei Frankenthal am späten Freitagabend auf dem Strohhutfest von unbekannten Tätern „massiv körperlich“ attackiert und an Gesicht und Oberkörper so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, gehen die Ermittler aktuell von drei Angreifern aus. Schauplatz des Geschehens sei gegen 23.45 Uhr die Schlossergasse gewesen, wo tagsüber das Kinderstrohhutfest stattfindet. Angaben zu einem möglichen Hintergrund der Tat machte die Polizei nicht. Einer der Männer soll um die 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und muskulös sein. Er habe eine schwarze Baseballkappe und ein weißes ärmelloses Oberteil getragen. Ein weiterer Verdächtiger sei etwa 1,80 Meter groß, habe kurze schwarze Haare. Er sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine Umhängetasche bei sich getragen. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.