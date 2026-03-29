Wer wird die Nachfolgerin von Larissa Kießling als Miss Strohhut? Noch läuft die Bewerbungsfrist. Was eine potenzielle Miss Strohhut können muss.

Es war Aschermittwoch, Heringsessen im Rathaus von Frankenthal. Der Frankenthaler Carneval Verein (FCV) als Stadtschlüsselverein und der Stadtvorstand um Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) lassen die Fasnachtskampagne Revue passieren. Mittendrin Miss Strohhut Larissa Kießling, noch ein bisschen heiser, aber voller Begeisterung von ihrem Amt und von der Fasnacht. Eine „tolle Zeit“ seien die vergangenen Wochen gewesen, schwärmt sie, und der OB möchte der Miss Strohhut am liebsten eine „Vertragsverlängerung“ vorlegen.

Miss Strohhut: Streng gehütetes Geheimnis

Nach der Fasnacht und der Landtagswahl ist vor dem Strohhutfest. Und trotz der großen Freude daran, Frankenthal in der Öffentlichkeit zu vertreten, muss auch Larissa Kießling Abschied nehmen. Jedes Jahr wird eine neue Miss Strohhut gewählt. So ist es Brauch. Und wenn vom 4. bis 7. Juni das Strohhutfest gefeiert wird, ist wieder ein neues Gesicht in Amt und Würden. Wer wird die neue Miss Strohhut? Bis zur Eröffnung des größten Straßenfests der Pfalz bleibt das ein streng gehütetes Geheimnis.

Und aktuell steht die Besetzung noch gar nicht fest. Noch rund zwei Wochen lang läuft die Bewerbungsfrist. Die Stadt sucht eine engagierte Botschafterin, die in Frankenthal lebt. „Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Mindestalter von 18 Jahren sowie ein offenes, selbstbewusstes Auftreten und die Bereitschaft, die Stadt Frankenthal aktiv zu repräsentieren“, heißt es aus dem Rathaus.

„Miss“ ist Repräsentantin neben OB Meyer

Die Miss Strohhut 2026/2027 wird ein Jahr lang repräsentative Aufgaben übernehmen, oft an der Seite von Oberbürgermeister Meyer. Dazu zählen unter anderem Auftritte bei Veranstaltungen, Kerwe- und Festumzügen sowie offiziellen Empfängen wie dem Bürgerempfang der Stadt. Oder aber Termine wie das Heringsessen am Aschermittwoch.

„Als Miss Strohhut hat man die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, neue Kontakte zu knüpfen und hinter die Kulissen städtischer Veranstaltungen zu blicken – ohne feste zeitliche Verpflichtung“, wirbt die Stadt für das Amt.

Leidig-Petermann war Miss Strohhut

Auch die Frankenthaler Politikerin Magali Leidig-Petermann (SPD), die dem neuen Landtag angehören wird, war einst eine Miss Strohhut. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erinnerte sie sich gerne an ihre Amtszeit 2005/2006: „Das hat mein Leben verändert.“ Warum? Weil sie damals unglaublich vielen Menschen kennengelernt und neue Kontakte geknüpft habe – Leidig-Petermann bestätigt damit das, was die Stadt in ihrer Ausschreibung schildert.

Laut der Verwaltung profitiert die künftige „Miss“ neben einer Prämie und einer Aufwandsentschädigung zudem von Vergünstigungen und kleinen Geschenken durch Sponsoren. Hinzu kommen viele unvergleichliche Erlebnisse, die der Miss Strohhut niemand mehr nehmen kann.

Jury entscheidet, wer Miss Strohhut wird

Doch bevor eine junge Frau diese Erfahrungen machen kann, muss sie erst die Jury, bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Stadtrats sowie von Vereinen und Bürgern, von sich überzeugen. Die Bewerberinnen müssen erklären, warum genau sie die perfekte Repräsentantin der Stadt sind. Neben einem sicheren und selbstbewussten Auftreten sind außerdem Kenntnisse über Stadt und Region sowie Charme und Offenheit gefragt.

Info

Bewerbungsschluss für die Miss Strohhut 2026/2027 ist Sonntag, 12. April. Melden können sich ausschließlich Teilnehmerinnen mit Wohnsitz in Frankenthal. Die Online-Bewerbung bei der Stadt Frankenthal ist möglich unter der Adresse www.frankenthal.de/missstrohhut.