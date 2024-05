Der Frankenthaler Löwe ist in Sommerlaune: Mit Strohhut und Sonnenbrille ziert das Wappentier der Stadt in diesem Jahr den Strohhutfestbutton. Mit dem Motiv hat sich der Mediendesigner Robin Graber bei einem Wettbewerb unter 68 Entwürfen durchgesetzt. Verkauft wird das bei Sammlern beliebte Objekt in diesem Jahr in einer erhöhten Auflage von 12.500 Stück. Ab Dienstag, 21. Mai, ist der Button für drei Euro an den Infoschaltern im Rathaus und bei weiteren Verkaufsstellen im Einzelhandel zu haben. Bei einer Werbeaktion der Stadtwerke Frankenthal gibt es außerdem für die ersten 1000 Käufer im Rathaus einen Strohhut dazu. Der Energieversorger stellt in einem Zelt auf dem Rathausplatz eine neue App vor, die ab Dienstag zum Download zur Verfügung steht. Neben dem Kundenportal findet man dort alle Infos zum Strohhutfest – vom Bühnenprogramm bis zu den Toiletten-Standorten. Zur Eröffnung des Strohhutfests wird der Button außerdem am Donnerstag, 30. Mai, ab 13.30 Uhr verkauft, so lange der Vorrat reicht. Der Erlös wird, wie in den Vorjahren, für das Musikprogramm im Folgejahr verwendet. Das komplette Programm des Strohhutfests 2024 steht online unter www.frankenthal.de/strohhutfest.