Kreative können ihre Entwürfe für das neue Motiv des Strohhutfest-Buttons bis Donnerstag, 29. Februar, bei der Stadtverwaltung einreichen. Gesucht werden einer Pressemeldung zufolge Fotos, Collagen, Grafiken oder Malereien. Maximal drei Vorschläge sind pro Teilnehmer möglich. Eine Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) wird das Gewinnermotiv auswählen. Der Verkauf der Buttons beginnt rund zehn Tage vor dem Fest, das in diesem Jahr von 30. Mai bis 2. Juni stattfinden wird. Aus dem Erlös der Buttonaktion soll das Musikprogramm der kommenden Jahre mitfinanziert werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Button gilt neben dem obligatorischen Strohhut als das wichtigste Accessoire bei Frankenthals größtem und beliebtestem Straßenfest. Wer sich an dem Wettbewerb beteiligen möchte, kann seine Entwürfe per E-Mail an maike.oeschger@frankenthal.de senden oder mit der Post schicken: Maike Oeschger, Stadtverwaltung Frankenthal – Bereich Kultur und Sport, Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal. Das Stichtwort lautet „Buttonwettbewerb 2024“. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/strohhutfest.