Wenn von Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. Juni, das Strohhutfest gefeiert wird, gerät die gesamte Innenstadt zur Partymeile. Schon im Vorfeld müssen dafür Straßen und Flächen gesperrt werden. So dürfen bereits ab Montag, 5. Juni, 7 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Dathenushaus keine Fahrzeuge mehr abgestellt werden. Grund ist der Aufbau des Autoscooters. Wie die Stadt weiter mitteilt, herrscht ab 10 Uhr an diesem Tag auch in einem Teil der Karolinenstraße Parkverbot. Betroffen sind die Stellplätze westlich der Johannes-Mehring-Straße (nahe des Hotels Central). Die beiden Schwerbehindertenparkplätze werden in die Johannes-Mehring-Straße vor das Anwesen mit der Nummer 12a verlegt. Für den Aufbau eines Zeltes muss ab Dienstag, 6. Juni, 7 Uhr, auch der westliche Teil der Kanalstraße zwischen Rathausplatz und der Kreuzung mit der Elisabethstraße und Carl-Theodor-Straße für den Verkehr gesperrt werden. Ab 15 Uhr gilt ein Parkverbot in der Wormser Straße zwischen Wormser Tor und Schmiedgasse sowie im Bereich der Hausnummern 5a bis 11. Dort werden das Riesenrad und ein großes Zelt aufgebaut. In der Anliegerstraße am Foltzring gilt ab 18 Uhr zwischen dem Wormser Tor und der Elisabethstraße ein Halteverbot. Dort werden Fahrradabstellplätze eingerichtet.