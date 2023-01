Wem es bis zur Eröffnung des Strohhutfests am 8. Juni noch zu lange dauert, kann sich vorerst schon mal künstlerisch mit den wichtigsten vier Tagen im Frankenthaler Veranstaltungskalender beschäftigen: Die Stadt ruft dazu auf, ihr Entwürfe für den Strohhutfestbutton 2023 zu schicken, der als Accessoire seit vielen Jahren zum größten Straßenfest der Pfalz gehört. Das Motiv des jährlich neu gestalteten Buttons haben bisher in der Regel Frankenthaler Künstler und Designer gestaltet. In diesem Jahr ruft die Verwaltung zu einem Wettbewerb auf. Auf dem Button sei Platz für Fotos, Collagen, Grafik oder Malerei, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung: „Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – lediglich der Bezug zu Frankenthals beliebtestem Fest soll zum Ausdruck kommen.“ Maximal drei Vorschläge können Teilnehmer jeweils einreichen. Einsendeschluss dafür ist der 28. Februar. Eine Jury wählt dann das Gewinnermotiv aus. Der Vorverkauf der Buttons startet rund zehn Tage vor dem Fest. Aus dem Erlös der Aktion wird das Musikprogramm mitfinanziert. Mehr Infos und die Ausschreibungsunterlagen sind im Netz unter www.frankenthal.de/strohhutfest zu finden. Die Einsendung ist per Mail an maike.oeschger@frankenthal.de oder per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Kultur und Sport, Stichwort „Buttonwettbewerb 2023“, Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal, möglich.