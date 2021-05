Auch im Pandemiejahr gibt es ein Strohhut-Tennisturnier beim TC Grün-Weiss Frankenthal. Allerdings tummeln sich in diesem Jahr wesentlich weniger Spieler auf der Anlage am Strandbad als in den Vorjahren. Und doch: Das Starterfeld kann sich sehen lassen. Los geht’s am Freitag, 16.30 Uhr. Die Endspiele sind für Sonntag, 12 und 14 Uhr, angesetzt.

Immerhin: Fast 40 Damen und Herren sind laut Turnierleiter Volker Schaefer für das Turnier gemeldet. Und die geografische Streuung ist groß. Aus Frankenthal, Mutterstadt, Grünstadt, Ludwigshafen und Worms sind ebenso Teilnehmer am Start wie Spieler aus Nordbaden, Südhessen und dem Mainzer Raum. Die weiteste Anreise hat laut Schaefer eine Spielerin aus Mühlacker-Lomersheim im württembergischen Enz-Kreis.

Ausgeschrieben ist das Turnier in drei Konkurrenzen: Leistungsklasse 4-16, 14-23 und 19-23. Die Herren haben bei den Meldungen mit 30 Startern deutlich die Nase vorne. Zwölf sind im stärksten Herren-Feld am Start. Angeführt wird das Feld von Hans-Peter Steeb, laut Schaefer Stammspieler beim Regionalligateam des TC Grün-Weiss Mannheim, und Quoc-Bao Do vom badischen Bezirksligisten Leutershausen. Als härteste Konkurrenten erwartet Schaefer vor allem Holger Krauß, Spitzenspieler des TC Haßloch, und Vorjahressieger Claus Scheuermann aus dem Verbandsligateam des gastgebenden TC Grün-Weiss Frankenthal.

Auf der anderen Seite haben nur neun Damen gemeldet, was Schaefer zum einen auf die gleichzeitig stattfindenden Turniere in Haßloch und Hainfeld zurückführt. Vorrangig stuft er jedoch die Pandemie-Besonderheiten in dieser Saison ein – verspätete und oft reduzierte Medenrunde. Favoritin ist für Schaefer Angela Buley, frühere Oberliga-Spielerin des BASF-TC Ludwigshafen, die seit einigen Jahren für den TC Oppau aufschlägt. Stark sind auch Manuela Menges (RW Worms) und Susanne Kraft (Mühlacker). Die Vorrunde beginnt am Freitag, 16.30 Uhr. Die Endspiele um die Strohhüte sind für Sonntag, 12 und 14 Uhr, geplant.