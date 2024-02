Tipps, wie man Stress vorbeugen und mit Ruhe und Gelassenheit den Familienalltag gestalten kann, gibt ein Vortrag am Montag, 26. Februar, 17.30 bis 18.30 Uhr, im PC-Raum des Mehrgenerationenhauses, Mahlastraße 35. Gesundheitspsychologin Melanie König nimmt dabei Eltern und Kinder in den Blick. Anmeldungen telefonisch unter 06233 3558911 und per E-Mail an mgh@frankenthal.de. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe des Mehrgenerationenhauses. Die Themen können mitgestaltet werden. Die aktuellen Termine sind unter www.frankenthal.de/mgh zu finden.