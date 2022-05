Gleich zweimal ist es am späten Sonntagabend zu Gewalt gegen Polizisten gekommen. Laut Bericht wurden die Inspektion auf einen Mann aufmerksam gemacht, der sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Bei der Kontrolle des stark alkoholisierten 18-Jährigen, verweigerte dieser die Herausgabe seiner Personalien. Gegenüber den Beamten, die er mehrfach beleidigte, verhielt er sich so aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Kurze Zeit später wurde der Inspektion ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann in der Mahlastraße gemeldet. Der alkoholisierte 45-Jährige weigerte sich, seinen Personalausweis zu zeigen und Angaben zu seiner Person zu machen. Als die Beamten den Mann durchsuchen wollte, leistete er Widerstand. Er versuchte, die Polizeikräfte zu treten und wehrte sich nach Kräften gegen die Fesselung. Dabei wurden zwei Beamte und eine Beamtin leicht verletzt.