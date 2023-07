Offenkundig uneinsichtig zeigte sich ein 33-jähriger Autofahrer, der in der Nach von Freitag auf Samstag in Frankenthal unterwegs war und dabei diverse Strafanzeigen kassierte. Seinen ersten Kontakt mit der Polizei hatte er laut Bericht am Freitagabend kurz nach 23 Uhr in der Eisenbahnstraße. Ein Streit um einen Parkplatz soll so eskaliert sein, dass ein 42-Jähriger Anwohner dabei verletzt wurde. Noch vor Eintreffen der Polizei sei der 33-Jährige mit dem Auto davongefahren und kurz darauf zu Fuß zurückgekehrt. Weil der Mann auf die Beamten betrunken wirkte, wurde er getestet. Das Ergebnis: mehr als 2 Promille. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen, den Autoschlüssel hatte er nicht dabei. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Strafverfahren wurden eröffnet. Gegen 1.50 Uhr saß der 33-Jährige allerdings laut Bericht im Foltzring wieder am Steuer seines Autos. Dem Fahrer wurde wieder eine Blutprobe entnommen, eine weitere Trunkenheitsfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden zur Anzeige gebracht. Außerdem stellten die Beamten fest, dass das Auto nicht mehr versichert war. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und das Auto abgeschleppt.